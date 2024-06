Primo giorno d’estate: al Marano aprono i campi da padel

Con l’arrivo dell’estate apre oggi il ‘Riccione Padel Arena’, il nuovo centro sportivo del Marano con cinque campi da padel e un campo da calcetto e tennis. Il nuovo impianto aprirà in occasione di Riccione Kids Family Festival, in programma da oggi a domenica. La nuova arena sorge sui vecchi campi del centro sportivo comunale. Tre dei cinque nuovi campi da padel saranno dotati di copertura pressostatica per i mesi invernali. Nei prossimi giorni saranno messi in funzione anche l’area reception, gli spogliatoi e il bar.