Primo giorno di chiusura della Statale 16: "Disagi ridotti", ma gli automobilisti protestano

Primo giorno di chiusura della Statale Adriatica per il cantiere che dovrà rifare la struttura scatolare in cui passa il Rio Costa. Disagi nella viabilità cittadina, anche a ricaduta, si sono avvertiti con le conseguenti lamentele degli automobilisti. Rallentamenti dovuti anche al maltempo che ha complicato le cose. Dall’amministrazione parlano di una partenza del cantiere "senza particolari disagi" per il traffico. "Anche nel momento di massimo afflusso in zona, con gli spostamenti verso i luoghi di lavoro e le scuole, nonostante la pioggia, non si sono registrate significative difficoltà per il transito dei mezzi".

E’ solo l’inizio. Prima che il transito sulla Statale 16 possa essere ripristinato bisognerà attenere il prossimo lunedì. Si ricorda che il tratto interdetto al passaggio dei mezzi va dalle intersezioni con via Marsala a via Alberobello. Per garantire una maggiore fluidità al traffico e per tentare di limitare per quanto possibile i disagi, l’amministrazione comunale ha previsto percorsi alternativi per i mezzi leggeri e pesanti in transito sia da nord che da sud, contrassegnati da quasi un centinaio di cartelli segnaletici. Se ne trovano in tutta la zona attorno al cantiere, ma anche su tutte le strade oggetto dei percorsi alternativi suggeriti nel territorio di Riccione e di Misano Adriatico. Già dai giorni precedenti era stata installata la cartellonistica per aiutare gli automobilisti e gli autisti dei mezzi pesanti a orientarsi lungo i tragitti raccomandati.