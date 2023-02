Primo giorno di code e disagi: la Statale di Rimini diventa un ‘imbuto’

Primo giorno di code e disagi La Statale diventa un ‘imbuto’

Code, clacson e tanta pazienza. Ieri sono ripresi i cantieri sulla statale e si sono riviste le code. Per il momento gli operai lavoreranno per realizzare il sottopasso pedonale lungo la Ss16 all’altezza di via della Fiera e per completare la viabilità con tanto di sottopasso pedonale nella rotonda già realizzata tra la statale e le vie Coriano e Montescudo. Le maggiori preoccupazioni riguardavano la viabilità alla rotonda tra Ss16 e via della Fiera. Preoccupazioni che si sono materializzate fin dal primo mattino, in orario di punta. Qui la statale a sud della rotonda ha cambiato sedime. Le auto devono percorrere una bretella realizzata nel parco a ridosso delle case. Per chi arriva da Ravenna in quel tratto è disponibile una sola corsia. In via Coriano invece i disagi si sono concentrati nella zona all’incrocio con via Metauro. In questa zona la viabilità verrà modificata diverse volte nei prossimi mesi per consentire di ampliare la via Coriano e al medesimo tempo di completare la rampa del sottopasso ciclopedonale. Per gestire il traffico il comando della polizia locale ha messo in strada 28 agenti. Di questi la maggioranza si è spostata in auto andando a presidiare le zone critiche, mentre due...