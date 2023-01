Primo giorno di code e disagi La Statale diventa un ‘imbuto’

Code, clacson e tanta pazienza. Ieri sono ripresi i cantieri sulla statale e si sono riviste le code. Per il momento gli operai lavoreranno per realizzare il sottopasso pedonale lungo la Ss16 all’altezza di via della Fiera e per completare la viabilità con tanto di sottopasso pedonale nella rotonda già realizzata tra la statale e le vie Coriano e Montescudo. Le maggiori preoccupazioni riguardavano la viabilità alla rotonda tra Ss16 e via della Fiera. Preoccupazioni che si sono materializzate fin dal primo mattino, in orario di punta. Qui la statale a sud della rotonda ha cambiato sedime. Le auto devono percorrere una bretella realizzata nel parco a ridosso delle case. Per chi arriva da Ravenna in quel tratto è disponibile una sola corsia.

In via Coriano invece i disagi si sono concentrati nella zona all’incrocio con via Metauro. In questa zona la viabilità verrà modificata diverse volte nei prossimi mesi per consentire di ampliare la via Coriano e al medesimo tempo di completare la rampa del sottopasso ciclopedonale. Per gestire il traffico il comando della polizia locale ha messo in strada 28 agenti. Di questi la maggioranza si è spostata in auto andando a presidiare le zone critiche, mentre due pattuglie in moto erano libere di intervenire laddove richiesto. I problemi maggiori si sono concentrati nella rotonda con via della Fiera. Il traffico proveniente da nord è stato sensibilmente rallentato e la coda è arrivata a superare l’altra rotonda a nord, quella con via Covignano. Per cercare di alleggerire il traffico anche ieri all’ora di pranzo erano tre le auto dei vigili presenti, più due motorizzati. La viabilità all’interno della stessa rotonda è stata gestita dai vigili per evitare ingorghi e nervi che saltano. Anche i tempi dell’attraversamento pedonale sono stati gestiti da un agente, così da evitare che il tempo del semaforo andasse a sommarsi alle lunghe attese degli automobilisti in coda.

All’altezza di via della Fiera la configurazione attuale della viabilità rimarrà fino alla fine di giugno. Solo allora il traffico sulla statale tornerà sul sedime originario. Seguiranno i lavori per completare le rampe del sottopasso che verrà aperto alla fine dell’anno.

In via Coriano, incrocio via Metauro, per l’amministrazione le criticità sono state limitate, mentre per alcuni residenti la pazienza è finita. "Vorremmo capire dove possiamo parcheggiare le auto, visto che già senza cartelli era impossibile – raccontano -. Non è stato fatto nulla per i Tir che continuano a passare. Ogni volta che usciamo di casa rischiamo di essere investiti". Ieri il sindaco Jamil Sadegholvaad in un video sui social si è scusato per i disagi, cercando tuttavia di far comprendere quanto la rivoluzione della viabilità, a cantieri ultimati, cambierà la vita delle persone.

Andrea Oliva