Primo maggio: eventi rinviati per il maltempo

Le pessime previsioni meteorologiche hanno indotto l’amministrazione di Riccione a rinviare gli eventi del primo maggio. La nuova data del picnic, che doveva tenersi assieme allo Smanèt popup e al concertone degli artisti locali, verrà comunicata martedì. Gli organizzatori hanno sperato fino all’ultimo nel sole, ma le previsioni per domani restano pessime. L’evento si terrà sempre a Villa Lodi Fè, ma in nuova veste e si chiamerà ‘Picnic di primavera’. Sarà una giornata dal sapore antico e dal gusto contemporaneo, da trascorrere in compagnia degli amici o della famiglia stesi su un plaid nel parco, mentre la villa avrà nuovi allestimenti e scenografie. Nel giardino torneranno i truck food con le eccellenze gastronomiche locali, i creativi dello Smanèt e l’intrattenimento con i laboratori curati dalla Bottega culturale. Il tutto si svolgerà su base musicale live di band consolidate, gruppi e singoli emergenti del posto. Nonché dj set.