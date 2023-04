Primo maggio in affanno Le previsioni dicono pioggia Così i prezzi vanno a picco

Bassa pressione sia alla reception degli hotel che in cielo. Fenomeni strettamente collegati la cui risultante è una sola: un ponte del Primo maggio che non passerà alla storia. Nè pienone e neppure pienino per i quasi 400 alberghi aperti. Anche se da VisitRimini la direttrice Valeria Guarisco parla di "quasi 70% di occupazione media per le camere dei circa 150 alberghi che rappresentiamo". "Il fatto che ci siano pochi eventi e le previsioni meteo negative non aiutano". "Noi siamo al 35%, ponte scarso", spiega Gianmario Ferrari dell’hotel Principe di Piemonte. Che aggiunge: "Purtroppo continua il fenomeno delle offerte indecenti, ci sono 4 stelle che vendono due notti sotto i 140 euro, come tre stelle sotto gli 80: c’è tanta disponibilità, e i prezzi vanno a picco". "Ad oggi quasi 80% di riempimento – fa eco Andrea De Luigi dell’hotel Cosmons – ma alcuni colleghi che erano aperti il 25 aprile hanno preferito restare chiusi. E’ chiaro che questo è un ponte più fiacco rispetto ai precedenti". "Si va a rilento soprattutto causa previsioni meteo avverse – dice Gigi Biotti del Maison B Hotel -, se la cava meglio chi ha gruppi rispetto alla clientela privata". "Abbastanza bene il bilancio di aprile, la città piace, gli eventi sono buon elemento attrattivo", dice Domenico Cimino. "Teniamo chiusi due dei 4 alberghi aperti il 25 aprile", aggiunge Corrado Della Vista, Devira Hotels. "Questo è un ponte meno carico dei precedenti, anche se non c’è stato il pieno in nessuno dei tre – afferma Antonio Carasso di Promozione alberghiera -. Occupazione media sul 60%. Molto richiesti i parchi, con alberghi che fanno il pacchetto. Prezzi per la mezza pensione sui 70-75 euro al giorno a persona nei 3 stelle. Soprattutto buone aspettative per maggio, a partire da Macfrut dal 3 al 5 allla Fiera, fino al ponte del 2 giugno con Rimini wellness e le Pentecoste dei tedeschi, vicina al tutto esaurito".

m.gra.