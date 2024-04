Primo maggio, incontro con Colla

Non solo concerti per il Primo maggio. Il Comune di Riccione vuole sottolineare la radice della festa dei lavoratori. Per questo è stato organizzato un dibattito alle 16 al palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini con l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla che dialogherà con lo scrittore Oliviero La Stella. "Il mondo del lavoro oggi – spiega la sindaca Angelini - è interessato da un’infinità di incognite. Problemi che investono anche le imprese, in particolare modo quelle del settore turistico, in difficoltà nel trovare personale. Lo sfruttamento dei giovani e degli immigrati, l’impegno mancato nel coniugare flessibilità e sicurezza, l’impatto della tecnologia, sono le problematiche più urgenti su cui intervenire. E’ una sfida che dobbiamo vincere per i lavoratori e le imprese".