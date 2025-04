Primo maggio ponte d’oro: "Prenotazioni in crescita". Tre notti in hotel a 100 euro

Il meteo sorride. Il calendario è favorevole. E gli eventi non mancano. E allora questo ponte del Primo maggio si annuncia per Rimini decisamente positivo, più di quello pasquale e della Liberazione. Lo dimostra anche il fatto che, in confronto al fine settimana di Pasqua, sono un centinaio in più gli hotel aperti in città. Rispetto ai 500 alberghi del weekend pasquale, sono oltre 600 le strutture aperte. Qualche hotel stagionale, visto il calendario, ha deciso di anticipare l’inizio della stagione già a questa settimana.

"Le prenotazioni stanno andando bene e le previsioni meteo ci aiutano. Siamo contenti. Poi vedremo i numeri", dice Patrizia Rinaldis, la presidente di Aia-Federalberghi. "Andiamo incontro a un ponte del Primo maggio che si annuncia sicuramente buono, grazie anche al meteo e alle temperature in rialzo – aggiunge la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – Le prenotazioni sono in crescita grazie al sole e al caldo, dopo una Pasqua penalizzata dal maltempo".

Se si cerca in queste ore su Booking una stanza per trascorrere il weekend a Rimini, c’è ancora ampia disponibilità di camere. A prezzi contenuti. Per un soggiorno per 2 persone per 3 notti (da domani a domenica) con la sola colazione inclusa, il prezzo medio proposto è di 100 euro a testa. E fino a ieri pomeriggio in 34 hotel, tutti a 2 e 3 stelle, la richiesta era inferiore ai 70 euro a testa. Prezzi abbastanza popolari, come capita abitualmente in questo periodo. Questo sarà anche il fine settimana in cui riapriranno parecchi bar e ristoranti di spiaggia. Weekend che vedrà di scena a Rimini anche varie manifestazioni sportive, tra cui la prima prova del Campionato italiano di moto d’acqua.

È un inizio di maggio che fa sorridere gli albergatori e gli altri operatori del turismo, viatico di un mese che sarà ricco di appuntamenti tra fiere, congressi ed eventi vari. La Fiera la farà da padrona: dal 6 all’8 maggio torneranno Macfrut e Fieravicola, dal 15 al 17 Expodental, poi il 29 maggio si aprirà la nuova edizione di Rimini Wellness, di scena fino all’1 giugno. Tanti eventi anche al Palacongressi, che porteranno complessivamente più di 10mila presenze. E ancora: dal 5 maggio il palasport Flaminio sarà la sede della finale nazionale del concorso Green game, competizione riservata agli studenti delle scuole superiori, con 3mila ragazzi che arriveranno a Rimini da tutta Italia e dall’Europa.

