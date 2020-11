Dalle stalle delle mucche al serbatoio di un camion o di una nave cargo. Quando un prodotto di scarto, come le deiezioni animali, diventa una risorsa. Ieri la stazione di servizio Lng Vulcangas della Colonnella, a Rimini, ha ospitato il primo rifornimento in Italia di bio-Gnl, gas naturale liquefatto, ovvero completamente biologico, non derivante da materia fossile ma da scarti agricoli, reflui animali e colture di secondo...

Dalle stalle delle mucche al serbatoio di un camion o di una nave cargo. Quando un prodotto di scarto, come le deiezioni animali, diventa una risorsa. Ieri la stazione di servizio Lng Vulcangas della Colonnella, a Rimini, ha ospitato il primo rifornimento in Italia di bio-Gnl, gas naturale liquefatto, ovvero completamente biologico, non derivante da materia fossile ma da scarti agricoli, reflui animali e colture di secondo raccolto. A fare il pieno di gas verde un camion di AR98, l’impresa di trasporti di Angelo Rattini che ha stretto accordi con Vulcangas per la fornitura (per tutto il 2021) del carburante. Il tutto in collegamento streaming con la fiera Ecomondo. Il bio-Gnl è visto da molti come il carburante del futuro, anche per via del suo ridottissimo impatto ambientale. Una rivoluzione che, almeno in Italia, è partita ieri proprio da Rimini. "E’ un onore per la città di Rimini ospitare il primo pieno di bio-Gnl, una risorsa di derivazione organica destinata a contribuire in maniera positiva alla salvaguardia del pianeta e a ridurre l’impatto ambientale derivante dai mezzi di trasporto – commenta l’assessore all’Ambiente di Rimini, Anna Montini – Pensiamo alle ricadute che potranno esserci sulla mobilità delle nostre città". "Quello di ieri – aggiunge Andrea Bosi (Vulcangas) – è il coronamento di un percorso che abbiamo portato avanti dal 2015 insieme ai nostri partner e la perfetta realizzazione del concetto di economia circolare: un prodotto di scarto, un rifiuto, in questo modo si trasforma in valore aggiunto". "La nostra azienda è da sempre attenta al tema della sostenibilità ambientale – osserva Fabrizio Buffa (Iveco) -. Lo dimostra il fatto che già 3mila veicoli utilizzano Gnl, ovvero gas metano liquefatto. L’obiettivo è arrivare a ridurre del 50 per cento le emissioni di CO2". "E’ un onore per noi fare da apripista del bio Gnl in Italia – dice Giacomo Fabbri, ad di Vulcangas -. Un combustibile nobile, a zero emissioni di CO2, che rappresenta già il futuro per il mondo dei trasporti, inclusi quelli marittimi. Una sua capillare diffusione in tutta Italia e in Europa potrebbe contribuire a liberare le nostre città dal pericolo delle polveri sottili".