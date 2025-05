Primo scontro nei Forum. Benaglia battuto ai punti

La seconda assemblea del forum deliberativi, il nuovo strumento di partecipazione cittadina voluta dall’amministrazione comunale, ha subito offerto una sorpresa. Venerdì sera si è tenuto l’incontro a Viserba, in via Mazzini, per la costituzione del forum relativo a questa parte della città, la zona mare di Viserba. Un’area cara a Stefano Benaglia, presidente dell’associazione Q5, molto attivo per quanto riguarda le problematiche della zona e di Rimini in generale, nonché candidato politico in passato. La prima riunione del forum serve per eleggere le cariche a partire dal presidente. Ma Benaglia è stato superato da Eleonora Giovanardi che ha raccolto 30 preferenze rispetto alle 17 di Benaglia, il quale ha avanzato anche alcuni emendamenti, che tuttavia non sono passati.

Se la prima serata era andata liscia con una partecipazione da record e l’elezione di Marco Succi per il forum 11 Marecchiese, quanto accaduto venerdì potrebbe non essere un caso isolato. Ci sono diversi comitati molto partecipati in altre parti della città, che hanno espresso più di un dubbio sullo strumento voluto dall’amministrazione, e non è detto che anche in queste zone vi possano essere confronti con più candidati per la presidenza del forum deliberativi. La prossima assemblea si terrà il 20 maggio per il Quartiere 2 della zona nord (monte) nella sala civica di Santa Giustina in via Montiano 16. il giorno successivo toccherà al Quartiere 7 Borgo San Giovanni – Lagomaggio con l’incontro nella sala civica di via Pintor 7.