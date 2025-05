Primo volo della British: festa per i turisti inglesi. Sei giornalisti in tour tra Fellini e la spiaggia

Moscone, piadina, vini riminesi doc e musiche felliniane con il coro di Rimini. Accoglienza coi fiocchi domani per i 150 passeggeri inglesi sul primo volo di British Airways da Londra. E insieme ai turisti, ci saranno anche 6 giornalisti inglesi che, per 4 giorni, andranno alla scoperta della Romagna in un press tour organizzato da Apt. Ad accogliere i turisti e i reporter che sbarcheranno al ’Fellini’ ci saranno il presidente della Regione Michele De Pascale con l’assessore al Turismo Roberta Frisoni, il sindaco Jamil Sadegholvaad insieme ai colleghi di altri comuni della Riviera, l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci. ll tour dei giornalisti britannici toccherà i luoghi legati a Fellini e il Parco del mare, per passare ai luoghi visitati da Re Carlo e dalla Regina Camilla a Ravenna: Museo Byron, mosaici patrimonio Unesco, il Mar- Museo d’Arte della città di Ravenna, la Tomba di Dante. Per loro pranzi e cene a base di piadina, pesce azzurro nostrano e vini doc del territorio romagnolo.