Principio di incendio domato durante l’esercitazione

Hanno domato un principio di incendio e gestito varie emergenze. Nei giorni scorsi, organizzato dalla sezione antincendio della Polizia Civile, in collaborazione con Guardia di Rocca, Protezione Civile e Polizia Civile stessa è andata in scena una vera e propria esercitazione che si è svolta a Murata. Qui è stato domato il principio di incendio e sono state messe in pratica tutte le tecniche antincendio. Un vero e proprio corso al quale hanno partecipato i dipendenti della Pubblica amministrazione e le forze militari della Repubblica. Al mattino ci si è dedicati a una prima parte sui banchi. Una mattinata di teoria con un test finale per i partecipanti. Poi nel pomeriggio si è svolta la parte pratica superata con ottimi risultati. Una sinergia vincente quella tra Polizia Civile, Guardia di Rocca e Protezione Civile della Repubblica.