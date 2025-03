"Privati interessati a riaprire il market in piazza"

Si terrà oggi, a Palazzo Mancini, un incontro molto importante per il quartiere Violina, Casette e Porto. La sindaca Franca Foronchi incontrerà alcuni cittadini che porteranno a Palazzo Mancini la raccolta di oltre 300 firme, effettuata per sostenere la necessità che riapra un supermercato in piazza Repubblica dopo la chiusura dell’attività commerciale a fine anno. Un tema molto caldo per centinaia di famiglie se si considera che risiedono nella zona a mare del quartiere circa 4mila nuclei famigliari. Ma ora proprio la sindaca guarda con fiducia al futuro dell’area: "Ci sono privati che sarebbero interessati a riaprire tale attività – dice la prima cittadina – ma non si è ancora concretizzato nulla. Queste sono le informazioni in nostro possesso. E su questo lavoreremo, perché come abbiamo già detto c’è massima disponibilità da parte nostra per cercare di trovare una soluzione all’esigenza dei cittadini". La raccolta di così tante firme, allestita in un paio di mesi, ha però confermato il massimo interesse da parte della cittadinanza su un tale tema, che riguarda il tessuto socio-economico di Cattolica.

"Noi crediamo che sia necessario concretamente che l’amministrazione comunale si debba attivare con privati e aziende interessate – aveva già ribadito il comitato Violina, Casette e Porto – in un’area della città dove è venuto a mancare un servizio fondamentale di grande distribuzione per tanti cittadini se si considera complessivamente che vi abitano circa 4mila persone. Si deve ragionare sulla possibilità di creare un nuovo supermercato in piazza Repubblica o dintorni, qui nel quartiere".

Questo è quello che a grandi linee pensano i firmatari di una raccolta che è servita a ribadire il coinvolgimento di molte persone in questa battaglia. Si consideri che piazza Repubblica resta un’area molto importante per lo sviluppo cittadino con una nuova scuola primaria in via di realizzazione, il centro culturale polivalente con numerosi utenti, un ufficio postale, alcune attività commerciali ed altri servizi.

Inoltre proprio l’attuale amministrazione comunale ha pure annunciato un piano di restauro per la piazza stessa con un investimento previsto di almeno 700mila euro per gli arredi nel 2026, a conferma che tale area resta al centro dell’attenzione pubblica. Ora arriva la conferma che l’area pare interessante anche da un punto di vista commerciale.

Luca Pizzagalli