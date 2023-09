"Privilegiamo eventi che portano turisti"

"Prediligere manifestazioni che portano presenze turistiche ai semplici eventi che fanno intrattenimento" è la richiesta che Daniela Angelini, primo cittadino fino al 14 giugno, presenta alla commissaria Rita Stentella. "Noi avevamo dato al settore Turismo un bilancio da 1,8 milioni di euro" ricorda Daniela Angelini. "Invitiamo la commissaria a invertire il paradigma, dando priorità al piano strategico del turismo. Riteniamo che vadano privilegiate quelle iniziative che creano presenze. Inoltre serve investire in promozione, soprattutto sui mercati esteri, cosa non fatta da chi ci ha preceduto, e per la quale stiamo soffrendo vista la difficoltà del mercato italiano quest’anno".