Problemi alla piattaforma nazionale. Mancano all’appello 139 voti riccionesi

Boom di tessere per Fratelli d’Italia a Riccione, ma oltre una cinquantina non riescono a votare al congresso provinciale andato in scena domenica scorsa al centro congressuale di Sgr.

La brutta sorpresa è avvenuta al momento del voto per eleggere il candidato unico al coordinamento provinciale, Nicola Marcello. I nominativi non erano presenti sulla piattaforma nazionale e di conseguenza non hanno potuto esprimere la preferenza. In arrivo al centro congressuale dove si svolgeva il congresso, c’erano altre decine di tesserati di Fd’I, sempre riccionesi, ma l’intervento immediato del coordinatore locale, Stefano Paolini, ha evitato a tanti Fratelli un viaggio senza poi la possibilità di votare. La candidatura unica di Marcello ha reso ininfluente la mancanza delle decine di voti riccionesi, spegnendo sul nascere eventuali polemiche. "Purtroppo si è trattato di un problema telematico – spiega il coordinatore locale Stefano Paolini (nella foto) –. In modo particolare ha avuto problemi un blocco di 139 tessere per le quali era stata avviata e completata la parte dell’iter con tanto di invio sulla piattaforma nazionale dei nominativi. Tuttavia nonostante risultasse arrivata tutta la documentazione, i nominativi ai fini della votazione non erano stati ancora caricati e questo ha reso impossibile la votazione per decine di iscritti. Spiace, purtroppo si è trattato di un problema telematico per il quale ho già avuto modo di contattare la deputata Augusta Montaruli che mi ha assicurato la risoluzione del problema entro la Andrea Oliva