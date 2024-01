Procedimenti penali in corso. Procura sotto la lente del ministero

C’è anche la Procura di Rimini nell’elenco reso noto alla Camera da Andrea Delmastro Delle Vedove. Si tratta di 13 Procure della Repubblica per cui l’ispettorato generale del ministero della Giustizia ha attivato il monitoraggio inerente modalità di comunicazione sui procedimenti penali in corso.

Un’attività, ha precisato lo stesso sottosegretario rispondendo ad un’interrogazione del deputato di Azione Enrico Costa, che prende le mosse dalle "ispezioni ordinarie eseguite nel turno del mese di settembre 2023" e che hanno interessato tribunali ordinari e Procure.

Oltre a Rimini, nell’elenco figurano anche le Procure di Avellino, Brescia, Cagliari, Ferrara, Catanzaro, Frosinone, Livorno, Rovigo, Tempio Pausania, Vercelli, Latina, Torino.

Sotto la lente dell’ispettorato c’è il tema dei rapporti con gli organi di informazione, alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia e con altre recenti disposizioni, in linea con la volontà di rafforzamento dell’istituto della presunzione di innocenza per gli indagati nei procedimenti penali.

Delmastro ha confermato come il Governo intenda "garantire la presunzione d’innocenza, evitare la spettacolarizzazione mediatica, che tanto male ha fatto alla stessa percezione che i cittadini hanno della giustizia" e ha parlato della "necessità di rivedere completamente la disciplina degli atti istruttori con particolare attenzione alle intercettazioni" ricordando le "innovazioni normative" introdotte, "tese a rafforzare la privacy del terzo estraneo".

Tra le altre misure adottate di recente per evitare la divulgazione di notizie che "potrebbero danneggiare" chi è coinvolto nelle indagini, ma non è ancora condannato con sentenza definitiva, il sottosegretario ha ricordato il decreto del 2021 ‘per il rafforzamento del diritto alla difesa’ secondo il quale il Pm "mantiene personalmente o tramite persona incaricata i rapporti con la stampa solo attraverso comunicati o conferenze stampa". Il governo "ha poi emanato direttive riguardo all’ effettuazione, da parte dell’ispettorato generale del ministero del "monitoraggio degli atti motivati dei Procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico che giustifica l’autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti". Il Procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti, conferma che l’attività di monitoraggio "si inserisce nell’ambito dell’attività svolta dall’ispettorato nei mesi scorsi". Il tribunale e la Procura di Rimini rientravano nel turno ispettivo di novembre 2023, insieme a Latina, Livorno, Frosinone.

Lorenzo Muccioli