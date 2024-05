Processione, musica e anche buon cibo alla festa dei santi protettori di Montegiardino

Processione, musica divertimento, cultura e naturalmente buon cibo. La festa dei Santi Vincenzo e Luigi del Castello di Montegiardino è stata un successo. anche quest’anno. "Sono stati creati una serie di eventi – dicono in coro la giunta di Castello e la parrocchia di San Lorenzo – in grado di abbracciare il più ampio spettro di attività e la cittadinanza ha risposto come sempre entusiasta e in modo eccezionale lasciandosi coinvolgere nelle numerose iniziative". Dalla gara dei Quattro cantoni, alla mostra all’aperto sotto il grande albero della piazza, dalla proiezione del video sulle associazioni del Castello, agli spettacoli musicali e di intrattenimento serali. Senza dimenticare le tre affollate e tradizionali cene in piazza alla sfilata di moda. I santi patroni Luigi Gonzaga e Vincenzo Ferreri sono stati chiamati a fornire la loro divina protezione nella tradizionale processione. All’iniziativa, patrocinata dalla Giunta di Castello e dalla parrocchia, hanno partecipato anche i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. "Speciale il ruolo dei volontari nei diversi momenti della festa. Unici".