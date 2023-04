Processo Acquarena-Tecnopolo La resa dei conti: sei condannati

di Francesco Zuppiroli

Sei condanne, dodici assoluzioni e due processi convogliati in uno solo, che si chiude. È stata la resa dei conti quella che ha portato ieri alle sentenze in primo grado per il processo Acquarena e Tecnopolo, l’inchiesta partita nel 2015 quando l’allora assessore ai lavori pubblici Roberto Biagini presentò un esposto in Procura per sospetti illeciti compiuti nel sistema degli appalti per la realizzazione delle due opere. Un vaso di Pandora scoperchiato e fatto di documentazioni bancarie fasulle, per il ramo processuale Acquarena, e verbali falsificati, per il procedimento Tecnopolo. Due tronconi, un solo, vasto, albero di imputati fatto di 18 persone per cui ieri il giudice monocratico del Tribunale si è espresso con sei condanne nei confronti di Mirco Ragazzi, Stefano Guicciardini e Maurizio Canini per lo stralcio Acquarena e per Pierpaolo Messina, Stefano Gnoli e Alessandro Perrotta per il Tecnopolo.

Capitolo Acquarena. Per il filone riguardante la piscina di via della Fiera, mai realizzata, Ragazzi, Guicciardini e Canini – difesi rispettivamente dagli avvocati Giorgio Pighi, Massimo Vellani e Piero Venturi – sono stati condannati a un anno e nove mesi, con pena sospesa, per i reati di turbativa d’asta e falso ideologico. Ragazzi, modenese e titolare di una società di consulenze, era accusato di aver avuto un ruolo di primo piano come ’facilitatore’ delle aziende che si erano aggiudicate l’appalto, che facevano capo ad Axia (poi fallita dopo pochi mesi dall’inizio del cantiere in-finito), producendo documentazione bancaria falsa retrodatata. Guicciardini (per cui il pm Annadomenica Gallucci aveva chiesto l’assoluzione) e Canini, invece, erano rispettivamente il vicedirettore della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna che secondo le accuse avrebbe garantito per il piano economico di Axia e il rappresentante durante la gara d’appalto della cordata in capo ad Axia.

Capitolo Tecnopolo. Il centro di ricerca universitaria di via Dario Campana, inaugurato nel 2017, era stato al centro di false dichiarazioni nei verbali durante la fase di collaudo dell’opera, redatte per non perdere il contributo di oltre un milione di euro dalla Regione, poi regolarmente stanziato. Nell’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza, finì anche Massimo Totti, difeso dall’avvocato Mattia Lancini, per il quale era stato chiesto dall’accusa un anno e tre mesi in quanto dirigente dell’unità dei progetti speciali del Comune. Ma al termine dell’udienza, per Totti è arrivata l’assoluzione poiché il fatto non sussiste. Diverso destino e condanna a otto mesi, pena sospesa, per Pierpaolo Messina, Stefano Gnoli e Alessandro Perrotta – difesi rispettivamente dagli avvocati Marco Ditroia, Piero Venturi e Nicola Elmo. I tre sono stati ritenuti colpevoli in primo grado per false dichiarazioni nei verbali di collaudo dell’opera, con Messina che era il direttore dei lavori del Tecnopolo, Gnoli l’assistente ai lavori e Perrotta il direttore tecnico e responsabile del cantiere per l’Ati. La difesa di tutti e sei gli imputati condannati ha già espresso l’intenzione di ricorrere in appello.

Per il filone Acquarena, il giudice ha anche condannato Ragazzi, Guicciardini e Canini a risarcire il Comune di Rimini, costituitosi parte civile nel processo e rappresentato dall’avvocato Maurizio Ghinelli, per il danno arrecato e che verrà stabilito in sede civile, con un danno base già accertato di 300mila euro. Nel filone Tecnopolo invece è stata rigettata dal giudice la richiesta di risarcimento avanzata dalla Regione. Assolti, infine, gli altri 12 imputati tra cui diversi dipendenti comunali (coinvolti nel procedimento Tecnopolo) e addetti coinvolti nelle gare d’appalto per Acquarena come Luca Esposito, difeso dall’avvocato Samuele De Sio, per cui inizialmente era stata chiesta dal pm una condanna.