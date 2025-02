Processo badanti, assolte le imputate

Tutte assolte. Si è concluso così a San Marino il ’caso badanti’. Cadute le contestazioni alle tre donne che, a vario titolo, erano finite a processo per i reati di estorsione, minacce, abuso d’autorità, e anche truffa allo Stato, in relazione ad un presunto racket all’interno dell’ospedale di Stato per la gestione dell’assistenza privata. Assolte, quindi, le badanti Fatima Dzutseva, 51enne di origini russe e Felicia Doru, 52enne rumena. Assolta "perchè il fatto non costituisce reato" anche l’infermeria dell’Iss, Loretta Casadei. "La dottoressa Casadei – dicono i suoi avvicati Tania Ercolani e Francesco Mancini – ha rinunciato coraggiosamente alla prescrizione, per un profondo senso di giustizia, da subito decisa a ottenere una sentenza di merito che potesse far piena luce sulle vicende e azzerare le calunniose voci diffuse su di lei. La sentenza di assoluzione con formula piena dà valore e senso al sacrificio di questi anni".