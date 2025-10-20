Processo delitto Pierina: Loris Bianchi e la nipote ammessi come testimoni. Slitta la scelta su Manuela

Rimini, 20 ottobre 2025 – In prima fila al banco degli imputati. Con lo sguardo fisso sulla Corte d’Assise mentre davanti ai suoi occhi pubblica accusa e avvocati difensori si scambiavano scartoffie e documenti il cui contenuto potrebbe decidere il suo destino. Così ha vissuto oggi Louis Dassilva l’apertura del dibattimento per il processo che lo vede imputato per l’omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli, l’anziana trucidata a coltellate nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino 31 a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023. Dassilva, azzimato in completo blu con tanto di papillon, per la seconda udienza del procedimento a suo carico ha scelto di essere presente in aula, di sedere tra ‘la sbarra’ e la camera di sicurezza da dove anche questa volta il 35enne senegalese e la moglie Valeria Bartolucci hanno intrattenuto qualche scambio di battute durante le pause dell’udienza.

A sinistra, Dassilva parla alla moglie Valeria (Migliorini)

Un’udienza che si è aperta con il rigetto in toto da parte dei giudici dell’Assise di quelle che erano state le eccezioni preliminari avanzate lo scorso 15 settembre dagli avvocati Riario Fabbri ed Andrea Guidi, legali di Louis. Una volta cassate le richieste di considerare nullo l’incidente probatorio di Manuela Bianchi (quello in cui l’ex amante collocò Dassilva nel sotterraneo di via del Ciclamino prima del ritrovamento del cadavere di Pierina), di elidere le aggravanti di crudeltà e premeditazione e di considerare nullo il rinvio a giudizio, la Corte d’Assise ha aperto la fase dibattimentale del processo dando possibilità alle parti di sottoporre le proprie richieste. Richieste di ammissione testimoni, di acquisizioni documentali e, soprattutto, da parte della difesa di Dassilva anche di un confronto – quello mancato durante l’incidente probatorio della Bianchi, quando il senegalese rifiutò l’opportunità offerta dal gip di replicare alla donna – tra Louis e Manuela, con ricorso ad un interprete di lingua wolof.

Ad aprire le danze giudiziarie è stato il pm Daniele Paci, la cui lista di testimoni era di 124 persone, il quale oltre a richiedere l’esame dell’imputato ha aggiunto la richiesta di poter acquisire 142 documenti prodotti e sottoposti alle parti. Centoquarantanove invece i nomi sulla lista dei testimoni della difesa di Dassilva (la maggior parte condivisi con l’accusa), chiamati in causa con la finalità di “rilevare la non credibilità di Manuela e Loris Bianchi – così gli avvocati Fabbri e Guidi –, di rilevare l’assenza di movente in capo a Dassilva e fatti contrari all’ipotesi accusatoria, nonché fatti favorevoli all’ipotesi difensiva”. Una lista di testimoni che ha visto proprio la Bianchi come prima della lista, anche se sull’escussione di Manuela e sull’eventuale successivo confronto della Bianchi con l’imputato la Corte d’Assise si è riservata di decidere prossimamente. È stata accolta invece la richiesta di ascoltare tutti i testimoni condivisi dalle parti e quindi anche la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, il fratello di Manuela Loris Bianchi e la figlia della Bianchi e Giuliano: Giorgia Saponi, oltre a tutti e tre i figli di Pierina, portando così il totale di nomi citati tra tutte le parti a una sessantina. La prossima udienza è stata quindi calendarizzata per il 10 novembre, quando verranno sentiti i primi testimoni dell’accusa.