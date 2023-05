Finisce a processo al posto del gemello per spaccio e lesioni a Rimini

Rimini, 28 aprile 2023 – Si è ritrovato a processo, accusato di spaccio e lesioni gravissime ai danni di un 20enne, finito in coma dopo aver assunto eroina. Peccato solo che ad aver commesso quei reati – cioé a cedere la dose ‘maledetta’ –, secondo quanto emerso, non fosse stato lui, ma il fratello gemello.

È questa la vicenda dai tratti kafkiani che ha come protagonista un cittadino tunisino di 35 anni, vittima di un surreale scambio di persona. Difeso dall’avvocato Paola Zavatta, l’uomo ha dovuto affrontare una lunga battaglia per provare la propria innocenza. Alla fine però il giudice lo ha assolto con formula piena "per non aver commesso il fatto".

La vicenda risale al 2020, quando un giovane viene ricoverato in ospedale a causa di una intossicazione dovuta all’assunzione di eroina. Le sue condizioni sono critiche e il ragazzo finisce quasi subito in coma. Nel frattempo la dose incriminata viene fatta analizzare e si scopre così che è stata ’trattata’ con una sostanza da taglio altamente tossica.

Passa del tempo, e fortunatamente il giovane riapre gli occhi. Gli investigatori che si stanno occupando del caso lo interrogano per sapere chi gli avesse venduto la droga. Il giovane fa il nome di un pusher tunisino e consegna alle forze dell’ordine due numeri di cellulare.

Le sim sono intestate al 35enne, residente in provincia di Milano. L’uomo si professa innocente e afferma di non avere nulla a che fare con gli stupefacenti. Le prove contro di lui sembrano schiaccianti ma a quel punto ha un’illuminazione. A vendere l’eroina è stato suo gemello omozigote, identico in lui in tutto e per tutto.

Mentre il primo fratello lavorava onestamente come operaio, il secondo – irregolare in Italia – aveva invece di dedicarsi allo spaccio. Il pusher, venuto in possesso del permesso di soggiorno del fratello, aveva di fatto ‘rubato’ la sua identità, presentandosi anche in un negozio di telefonia per acquistare le sim. Durante il processo, la verità è venuta finalmente a galla e l’imputato è riuscito a dimostrare la propria innocenza grazie alle buste paga presentate dal suo datore di lavoro, a riprova di come all’epoca dei fatti non si trovasse a Rimini, essendo impiegato in un cantiere di Milano. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura, affinché venga valutati eventuali procedimenti a carico del ‘vero’ spacciatore.