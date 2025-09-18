Processo Green pass falsi. Ausl Romagna parte civile, 75 imputati e 118 accuse

Green pass falsi: l’Ausl Romagna si è costituita parte civile nei confronti dei due principali imputati. La vicenda è tornata l’altro ieri in aula davanti al gup di Rimini Raffaella Ceccarelli, in un’udienza interlocutoria dedicata soprattutto alla verifica delle notifiche e alle scelte di rito dei numerosi imputati. Il procedimento, che vede alla sbarra 75 persone per un totale di 118 capi d’imputazione, è stato rinviato al 17 febbraio 2026.

L’indagine, coordinata dal pm Luca Bertuzzi e condotta dai carabinieri del Nas di Bologna, era partita nell’ottobre 2021 dopo una segnalazione dell’Ausl stessa, che aveva riscontrato anomalie nelle registrazioni di un medico vaccinatore. In sei mesi di accertamenti erano emerse false attestazioni di vaccinazioni anti-Covid mai avvenute, inserite comunque sulla piattaforma regionale per consentire ai pazienti di ottenere il green pass. Secondo gli inquirenti, al centro del sistema c’era il dottor Roberto Bonato, dentista e medico convenzionato, che attraverso due intermediari avrebbe organizzato una vera e propria "compravendita" di certificati: 250 euro per ogni falsa registrazione, con la promessa di un green pass valido. Una tariffa che scendeva a 100 euro per i conoscenti più vicini. Le indagini hanno documentato una partita di 224 dosi risultate somministrate, di cui 107 a pazienti non residenti in zona. Tra i beneficiari figuravano anche sanitari sospesi perché dichiaratamente no vax, che grazie alle false certificazioni avevano potuto rientrare in servizio.

Oltre al medico e ai pazienti coinvolti, gli indagati comprendono altri sette professionisti sanitari: due farmacisti e un ortottista di Rimini, una ginecologa, uno psicologo e un fisioterapista di Faenza, oltre a un fisioterapista della provincia di Napoli. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di falso in atto pubblico e induzione in errore dell’Azienda sanitaria. La rete messa in piedi dal dottor Bonato, secondo le accuse, copriva un’area molto più vasta di quella riminese, toccando anche Ravenna, Pesaro-Urbino e Napoli. Le indagini dei Nas hanno fatto emergere un sistema rodato: gli intermediari procacciavano i clienti, il medico attestava falsamente la vaccinazione, e i dati venivano caricati sulla piattaforma vaccinale regionale, generando così il green pass rafforzato.

Durante l’udienza di ieri, i legali degli imputati – tra cui gli avvocati Luca Greco, Giovanna Ollà, Tiziana Casali e Francesco Pisciotti – hanno discusso delle possibili strategie difensive, valutando anche ipotesi di patteggiamento.