Processo omicidio Pierina, 145 i testimoni chiamati dalla difesa di Dassilva: cosa succederà

Rimini, 8 settembre 2025 – Saranno 145 i testimoni chiamati in aula dalla difesa di Louis Dassilva, il sengalese accusato dell’omicidio di Pierina a Paganelli il 3 ottobre 2023, che si aprirà lunedì 15 settembre a Rimini.

Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno depositato sabato la lista testi in Tribunale a Rimini. Dassilva, senegalese di 35 anni, è in carcere dal 16 luglio 2024 e per il sostituto procuratore Daniele Paci e la squadra mobile di Rimini, è l'uomo che la sera del 3 ottobre di due anni fa uccise la pensionata di 78 anni nel garage di via del Ciclamino a Rimini.

A sinistra Louis Dassilva e a destra Pierina Paganelli

Per gli inquirenti il delitto ha un movente passionale che sarebbe da ricercare nel rapporto extraconiugale tra Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Bianchi e il fratello Loris, sono stati entrambi inseriti nell'elenco dei testimoni della difesa, così come alcuni membri dei testimoni di Geova della congregazione a cui faceva riferimento la stessa Pierina.

I Bianchi, in particolare la nuora Manuela, secondo gli avvocati Fabbri e Guidi, potrebbero avere ancora molte cose da raccontare ai giudici. Inoltre la difesa ha sempre ventilato un possibile coinvolgimento del fratello Loris nell'intera vicenda.

Sull'ammissione dei 145 testi a difesa deciderà il Tribunale che in teoria potrebbe scremare la lista, visto anche la lunga testimonianza, durata tre giorni, della nuora in incidente probatorio. C'è da attendersi che sul punto la procura chiederà che Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nei confronti di Dassilva, non venga nuovamente sentita.