Processo Pierina al via, Louis Dassilva in aula per l’omicidio di via del Ciclamino a Rimini. La diretta

Rimini, 15 settembre 2025 – I cancelli e le porte del palazzo di Giustizia sono ancora chiuse questa mattina alle 8, quando dinanzi al tribunale di Rimini cominciano già a sfilare le troupe televisive. Inviati da tutta Italia. Un formicaio di giornalisti che rispondono alla chiamata della cronaca per uno dei procedimenti che si preannuncia come il processo dell’anno. Alle 9,40 inizia il processo di Corte d’Assise a carico di Louis Dassilva. Con l’imputato che, dalla camera di sicurezza, viene condotto al banco degli imputati accanto ai propri avvocati.
Il processo a Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino 31 a Rimini. Sono le 8.30 quando i primi protagonisti del giallo cominciano a varcare la soglia del tribunale, a partire dalla moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, che, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, ha però tirato dritto solcando la marea di cronisti. Pochi minuti, e a Valeria hanno fatto seguito anche gli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi. “Louis sta bene. Oggi finalmente abbiamo la possibilità di difenderci in modo completo”.
“Se guarderemo negli occhi Louis? - ha poi concluso Chiara Saponi - Assolutamente sì. Con fermezza”.
Inevitabile, per Giuliano Saponi, il pensiero anche a Manuela Bianchi: “Io e mia moglie stiamo terminando il nostro matrimonio. Ma oggi è la cosa che mi importa di meno. Io oggi voglio solo giustizia per mia madre”.
“Aspettavamo da due anni questo momento e oggi siamo agitati ma speranzosi che la verità verrà fuori. Noi in questi due anni - spiega Giacomo Saponi - abbiamo sempre partecipato alle indagini come spettatori coinvolti e siamo persuasi che l’atto omicidiario di nostra madre sia stato compiuto da Louis. E non pensiamo che ci sia un complice. Per l’atto in sé sicuramente no, ma non ci risulta nemmeno nell’organizzazione del delitto”.
“Per noi, Louis Dassilva è colpevole”. È perentorio, condiviso, tagliente, il parere espresso dai figli di Pierina Paganelli, Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, appena prima di entrare in tribunale e prendere posto tra i banchi delle parti civili.
Importante, nella lettura della difesa, sarà anche “l’esito della perizia fonica” per ricostruire attraverso i suoni registrati dalla telecamera nei garage, posta a 60 metri dal luogo del delitto, la presenza o meno di Dassilva nel seminterrato la notte del delitto e la mattina successiva. Prima del ritrovamento di Pierina.
Gli avvocati di Dassilva: “Riteniamo che nonostante l’incidente probatorio sia importante per la difesa riascoltare la Bianchi soprattutto su alcune circostanze non affrontate nel corso della cristallizzazione della testimonianza. Dal momento che per noi questo è uno dei casi circostanziali in cui poter risentire la persona già interrogata”.
145 i testimoni citati dalla difesa, 124 dall’accusa, di cui un centinaio in comune, e su cui oggi il collegio della Corte d’Assise di Rimini dovrà pronunciarsi sulla ammissibilità. Uno in particolare il teste chiave secondo la difesa: Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva , prima di tramutarsi nella grande accusatrice con la propria testimonianza sul giorno del ritrovamento del cadavere.
Sfilano i faldoni, mentre la platea del tribunale in trepidante attesa per l’inizio del processo inizia a riempirsi di persone accorse per assistere all’inizio della maratona giudiziaria più attenzionata degli ultimi anni. Una maratona per cui gli avvocati di Dassilva sono fiduciosi: “Ci aspettiamo che la perizia fonica sia molto importante e anche tutta una serie di testimoni”.
Davanti a Louis, i banchi dell’aula sono gremiti, alla destra dei giudici, dalle parti civili al gran completo, con i figli di Pierina subito alle spalle dei propri avvocati Marco e Monica Lunedei e del pm della pubblica accusa Daniele Paci. Alla sinistra dei giudici, invece, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, con alle spalle la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci.
Sono le 9.05 quando nell’aula Falcone Borsellino, dove si è riunita la Corte d’Assise, fa il suo ingresso l’imputato Louis Dassilva. Scortato nella camera di sicurezza dell’aula dagli agenti della polizia penitenziaria. Treccine, pantalone bianco e t-shirt blu e la maches bionda che da dopo l’arresto lo ha contraddistinto per tutte le precedenti udienze davanti al tribunale del Riesame.