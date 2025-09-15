Processo Pierina al via, Louis Dassilva in aula per l’omicidio di via del Ciclamino a Rimini. La diretta

Rimini, 15 settembre 2025 – I cancelli e le porte del palazzo di Giustizia sono ancora chiuse questa mattina alle 8, quando dinanzi al tribunale di Rimini cominciano già a sfilare le troupe televisive. Inviati da tutta Italia. Un formicaio di giornalisti che rispondono alla chiamata della cronaca per uno dei procedimenti che si preannuncia come il processo dell’anno. Alle 9,40 inizia il processo di Corte d’Assise a carico di Louis Dassilva. Con l’imputato che, dalla camera di sicurezza, viene condotto al banco degli imputati accanto ai propri avvocati.

Al centro la vittima Pierina Paganelli a destra Louis Dassilva imputato a processo per l'omicidio della 78enne e a sinistra i figli della vittima fuori dal tribunale

Il processo a Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino 31 a Rimini. Sono le 8.30 quando i primi protagonisti del giallo cominciano a varcare la soglia del tribunale, a partire dalla moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, che, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, ha però tirato dritto solcando la marea di cronisti. Pochi minuti, e a Valeria hanno fatto seguito anche gli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi. “Louis sta bene. Oggi finalmente abbiamo la possibilità di difenderci in modo completo”.