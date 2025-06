Processo Pierina, la prima udienza senza Louis. Cosa è successo

Rimini, 23 giugno 2025 – Primo round questa mattina davanti al gup di Rimini dell’udienza preliminare per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Non era presente in aula l’unico indagato, il 35enne Louis Dassilva. Ammessa la costituzione di parte civile di 13 parti su un totale di 15 che hanno presentato richiesta, a cominciare dai figli della vittima (rappresentati dagli avvocati Marco e Monica Lunedei).

Non ammesso l’ex marito di Pierina (trattandosi di coniuge divorziato) e un’associazione per la difesa dei diritti delle donne. I difensori di Dassilva - avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi - hanno sollevato delle eccezioni riguardanti la mancata visione di alcuni documenti presenti nel fascicolo di indagine. Udienza aggiornata a domani alle 10.

Intanto ieri, alla vigilia dell’udienza preliminare Monica e Marco Lunedei, gli avvocati dei famigliari di Pierina Paganelli, avevano commentato la scelta di Manuela Bianchi, nuora di Pierina ed ex amante dell’imputato Louis Dassilva: “Manuela ha fatto bene a decidere di non costituirsi parte civile al processo contro Louis Dassilva. E la sua scelta consentirà di avere un procedimento più sereno”.

Louis Dassilva, 35enne senegalese, è accusato di aver ucciso a coltellate la donna il 3 ottobre del 2023 nel garage di casa in via del Ciclamino. L’udienza è presieduta dal giudice Raffaele Deflorio, e qui si deciderà sul rinvio a giudizio di Dassilva, vicino di casa di Pierina ed ex amante di Manuela Bianchi, la nuora della vittima.

Louis è in carcere dal 16 luglio scorso: è l’unico accusato dell’omicidio, mentre la Bianchi è indagata per favoreggiamento. Manuela, assistita dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente legale Davide Barzan, ha rinunciato a essere parte civile nel processo contro Dassilva.