Processo rifiuti, in arrivo la prescrizione

Il procedimento sulla presunta gestione illecita dei rifiuti non pericolosi negli ospedali dell’Ausl Romagna torna a far parlare di sé. Alla sbarra ci sono nove imputati, tra cui l’attuale direttore generale Tiziano Carradori, il predecessore Marcello Tonini (foto) e altri dirigenti e funzionari dell’Ausl e di Arpae. Contestata la violazione dell’articolo 256 del Codice dell’ambiente, che punisce con l’arresto o con ammende la gestione non conforme di rifiuti speciali. Nel mirino della Procura, in particolare, il sistema utilizzato negli ospedali del Riminese per smaltire contenitori contaminati da materiale biologico. Non rifiuti pericolosi, va precisato, ma comunque soggetti a regole precise di trattamento e tracciamento, proprio per evitare rischi indiretti per la salute pubblica e per l’ambiente.

All’ultima udienza, il giudice ha respinto le richieste di proscioglimento avanzate dalle difese e ha rinviato la causa al 14 aprile. Una decisione attesa, come ha spiegato l’avvocato Moreno Maresi, che assiste l’ex direttore generale Tonini: "Avevamo sollevato questioni preliminari e chiesto un proscioglimento anticipato ex articolo 129, ma il giudice ha disatteso". Nel frattempo diverse posizioni si avviano verso la prescrizione, elemento che potrebbe incidere in modo significativo sull’andamento del processo.

È prevedibile che si ponga la scelta se rinunciare o meno alla prescrizione, perché solo così si potrà arrivare a una piena assoluzione nel merito. Nel caso specifico di Tonini, ha aggiunto il legale, la prescrizione scatterà prima della prossima udienza: "Ora abbiamo tempo fino al 10 aprile 2026 per decidere se rinunciarvi. È una valutazione che verrà fatta, perché è interesse del mio assistito dimostrare la sua completa estraneità nella vicenda". Sullo sfondo rimane intatto l’interesse dell’opinione pubblica, che guarda con attenzione a un procedimento in grado di toccare la gestione quotidiana di strutture sanitarie fondamentali per il territorio.