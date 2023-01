Prodotti a km zero e niente plastica: le mense di Rimini sono tra le più green

Un servizio gustoso ma anche attento all’ambiente Sono 3.900, in media, i pasti consumati ogni giorno nelle mense delle scuole comunali e statali riminesi dai bambini di asili nido e scuole materne.

Un servizio che abbina quantità e qualità, come testimonia il fatto che quella di Rimini per il terzo anno di fila si è piazzata tra le cinque migliore mense scolastiche , secondo l’osservatorio di Food insider. Portando la propria esperienza, Rimini aderirà alla Green food week, che si svolgerà dal 13 al 17 febbraio. La partecipazione non si limiterà a quella settimana, perché i servizi educativi sono già al lavoro per realizzare menù green, iniziative in classe legate alla cultura del cibo, del rispetto dell’ambiente, del biologico. Da tempo nelle mense riminesi la plastica è bandita, si punta (per quanto è possibile) a prodotti del territorio e all’impiego di mezzi euro 5 per il trasporto del cibo.