Prodotti elettronici da riciclare

Nella giornata del 9 marzo gli alunni della classe II C hanno partecipato al progetto ‘Rifiuti elettronici, che storia!’ promosso dal Gruppo Hera. Un esperto ha presentato il modello circolare: ogni prodotto che finisce il proprio ciclo di funzione, può essere reimmesso attraverso il recupero di materiali e parti, che possono essere riutilizzate per nuovi prodotti. Ha spiegato inoltre come i rifiuti elettronici andrebbero smaltiti, le loro caratteristiche e la loro classificazione. Gli alunni sono stati poi coinvolti direttamente attraverso un’ esperienza pratica: con alcuni strumenti come martello e cacciaviti, in gruppo si sono messi all’opera smontando apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (Raee), per poi dividere i diversi materiali in vetro, plastica, metallo, pile. Gli studenti hanno compreso quanto sia importante differenziare questi componenti e considerarli risorse utili per nuovi dispositivi. Finito questo percorso, hanno poi inventato con la fantasia piccoli meccanismi elettrici. Con dei fili, un piccolo motore e una batteria sono anche riusciti a far girare una piccola elica. L’economia circolare fa bene all’uomo e all’ambiente.

E. Calisesi e S. Toka II C