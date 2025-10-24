Prof campione in tv: "Ora torno alla realtà"

La fortuna viene e va, la consapevolezza di se stessi e della stabilità della propria vita no. Vuole insegnare anche questo Tommaso Galvani, il docente riminese che ieri sera non è riuscito a mantenere il titolo di campione guadagnato l’altro ieri a ‘La Ruota della fortuna’, lo show televisivo di Canale 5 che ogni sera incolla milioni di telespettatori allo schermo.

Nata come "una sfida, accettata, nei confronti di tutti gli amici che dicevano di provarci", la sua partecipazione si è presto trasformata in una vittoria, in un bottino di circa 37mila euro e nella possibilità di fare gratuitamente la spesa da Lidl per un anno. "È stata un’esperienza molto emozionante, che consiglio a tutti di fare – racconta Galvani – L’ambiente è professionale e Gerry Scotti è molto simpatico. Le sfide più intense sono quelle a tempo, è lì che senti tutta la pressione della gara".

Da stasera, però, lui non avrà più la possibilità di ‘girare la ruota’ e di mettersi alla prova. "Sicuramente mi dispiace essere stato eliminato, però meglio così. Non sento più le aspettative degli altri che, fino a ieri, incombevano sulle mie spalle". Tra la soddisfazione, i complimenti e le attenzioni ricevute, come quando è stato fermato e riconosciuto in un museo, c’è un aspetto in particolare che Tommaso vuole sottolineare dei programmi televisivi come questo, dove la notorietà può essere una vera e propria meteora: "Bisogna essere psicologicamente pronti a questo tipo di esperienza, che può rivelarsi altrimenti molto stressante. Nel momento in cui non si è pronti, quei fatidici ‘quindici minuti di celebrità’ possono dare alla testa. All’interno degli studi, ho visto persone molto abbattute, una volta private di quell’euforia momentanea".

Non è andata così per lui, anzi. Dopo l’eliminazione, l’ex campione è tornato alla sua vita, fuori dalle telecamere, dove insegna italiano e latino al liceo Fanti di Carpi, a dispensare un’altra importante lezione: "Essere il campione per una sera è stato come infilare le dita nella presa della corrente: emozionante, ma basta e avanza una volta. Preferisco stare in mezzo ai miei studenti".

Anna Bellocchi