Prof non vedente raggirato: donna condannata

Nell’ambito dell’udienza di secondo grado del processo che vede protagonista il professore Urbano Stenta (difeso dall’avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons), professore universitario non vedente, per oltre 6 anni ingannato, sequestrato in casa e derubato di tutti i soldi da una cittadina di origini svizzere, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna per l’imputata Fatimah Sebastianelli, accusata dei reati di maltrattamenti in famiglia e appropriazione indebita e, all’epoca dei fatti, arrestata dai carabinieri di Riccione. Ne dà notizia il Codacons, che attraverso i sui legali ha difeso il professore 82enne. La seconda sezione della Corte – spiega l’associazione – ha parzialmente accolto il concordato proposto dall’imputato riducendo la pena dai 5 anni inflitti in primo grado a 4 anni e 8 mesi, ma ha confermato i gravi reati condannati dal Tribunale di Rimini.