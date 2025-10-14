Prof precari, vittorie in tribunale. Ferie e bonus mai ottenuti: "Ministero condannato a pagare"

Ferie non pagate, ‘Carte docenti’ mai ottenute, inserimenti lavorativi a cui il ministero non aveva dato seguito. Sono decine gli insegnanti precari riminesi che negli ultimi giorni hanno vinto al Tar contro il ministero dell’Istruzione, che per altro in diversi casi nemmeno si è presentato in udienza. "Stiamo finalmente assistendo al riconoscimento di sentenze già passate un giudicato al Tribunale del lavoro di Rimini a cui il ministero non aveva tuttavia ottemperato - premette Antonio Pagnotta per il settore scuola della Uil -. In diversi casi si tratta della ‘Carta docenti’, il contributo riconosciuto agli insegnanti, ma che in passato non era stato corrisposto a diversi professori precari. In latri casi sono invece stabilizzazioni, mentre in altri ci troviamo davanti a professori precari che finalmente vedono riconosciuto il proprio diritto alle ferie e al loro pagamento". E’ il caso di una supplente che si era rivolta al Tribunale del lavoro. "Il Tribunale di Rimini ha stabilito ancora una volta che anche il docente a termine – spiega Pagnotta - ha diritto alla ‘monetizzazione’ delle ferie non godute in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria". In particolare, sottolineano gli avvocati Gangerli e Naso che hanno patrocinato il ricorso, la sentenza ha chiarito che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste. "Nel caso patrocinato dalla Uil Scuola Rua di Rimini l’insegnante della scuola primaria si è vista riconoscere per i quattro anni di ferie non goduti, una somma di 2.255 euro di arretrati, oltre alle spese legali sostenute".

Molte delle cause che stanno arrivando a sentenza al Tar sono relative a ricorsi di singole persone, ma ve ne sono anche alcune cumulative con oltre una trentina di insegnanti vittoriosi. Il Tar ha stabilito che la sentenza del Tribunale riminese emessa anni fa, venga eseguita. "Il paradosso - riprende Pagnotta - è che il ministero nemmeno si presenta in giudizio. Queste sentenze che non possono che avere un esito simile, vedono dunque i giudici del Tar imporre al ministero di pagare le spese legali agli insegnanti. Di fatto il ministero per non avere ottemperato, in alcuni casi si parla di anni di attesa, oggi deve anche pagare le spese legali che a volte rischiano di essere superiori alle cifre da elargire ai docenti per ferie non godute o ‘Carte docenti’".

Il ricorso dell’insegnane seguita dalla Uil "è un monito per il Ministero che continua a non rispettare le normative vigenti, basti pensare alle decine e decine di sentenze per il mancato pagamento del bonus docenti, al mancato riconoscimento delle ferie, alla mancata stabilizzazione dei docenti precari, solo nella provincia di Rimini le sentenze sono tantissime di difficile quantificazione, che ha visto il ministero condannato a pagare diverse decine di migliaia di euro ai docenti ricorrenti".

Andrea Oliva