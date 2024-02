Professionalità e cortesia, promossa la Pa. Gli utenti chiedono uffici aperti più a lungo

La direzione generale della Funzione Pubblica ha reso noti i risultati emersi dal monitoraggio del gradimento dei servizi pubblici condotto nel 2023. La maggioranza delle risposte è arrivata da privati cittadini con una preponderanza della fascia d’età da 36 a 50 anni e con un livello d’istruzione universitario o di scuola secondaria superiore. "La valutazione complessiva risulta positiva per l’82,3% – riferiscono dalla Funzione pubblica – delle persone. In particolare, i risultati mostrano un alto indice di gradimento per le categorie: professionalità, cortesia e informazioni ricevute. D’altro canto, le categorie più deboli, ma che comunque risultano avere una valutazione positiva per oltre il 70% delle persone, riguardano il rispetto delle tempistiche e le innovazioni introdotte negli ultimi anni (firma elettronica, raccomandata elettronica, servizi-online, modulistica)". È ormai convalidata la modalità di prenotazione online degli appuntamenti BookPa, utilizzata dal 76% degli utenti rispondenti "e ritenuta, dalla maggioranza di questi, una procedura da mantenere a prescindere dall’emergenza sanitaria. È aumentato rispetto l’anno precedente, il gradimento sulla facile navigabilità del sito www.gov.sm, con una valutazione positiva per il 74% delle persone. Si conferma, come per l’anno 2022, il consenso alla proposta di estensione oraria di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al giovedì".