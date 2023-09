Professioni sanitarie, tutto pronto in città per il terzo congresso

È tutto pronto per il terzo Congresso nazionale della federazione degli Ordini di 18 delle 31 professioni sanitarie, che si terrà a Rimini il 29 e 30 settembre. Una occasione per riunire buona parte delle professioni del settore tramite quello che la presidente Teresa Calandra ha definito "un modello di riferimento: lo siamo diventati in forza della legge 3 del 2018" riguardante proprio il riordino delle professioni sanitarie, "un modello che ha messo insieme 18 professioni sanitarie, tutte una diversa dall’altra. Abbiamo imparato a stare insieme e a lavorare e ragionare insieme, fornendo perché questo è il valore aggiunto dello stare insieme e lavorare in equipe multiprofessionali e multidisciplinari. Abbiamo fornito e stiamo fornendo tutta una serie di contributi che sono unici perché raccolgono le istanze di tutti facendone una sintesi". Siamo alla vigilia, tra l’altro, della sessione di bilancio in Parlamento ed è l’occasione, per le professioni sanitarie, di lanciare un appello al governo: "Quello che chiediamo al governo – così Calandra – è che si guardi alla sanità e ai professionisti sanitari nella loro interezza".