Professionisti e imprenditori nella lista civica della Ugolini

Professionisti e imprenditori in campo per Elena Ugolini, la candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia Romagna. A Rimini, città d’origine della Ugolini, il comitato a sostegno della sua candidatura è nato a luglio. È stato uno dei primi a vedere la luce, in regione. In queste ore si stanno definendo le candidature dei quattro riminesi che correranno per la lista civica della Ugolini. Bocche cucite dal comitato, per ora, sui nomi.

Ma uno dei candidati sarà quasi certamente della partita Cecilia Argentina, pediatra e vicesegretaria provinciale della Fimp (Federazione italiana dei medici pediatri). La Argentina è tra i promotori del comitato riminese a sostegno della Ugolini. Proprio lei, insieme al docente Manuel Mussoni, ha organizzato e condurre il primo incontro tenuto a Rimini dalla Ugolini, il 23 luglio scorso al cinema Tiberio.

Del comitato per la Ugolini fanno parte diversi professionisti e imprenditori riminesi, tra cui alcuni albergatori. Uno dei più attivi del comitato è Domenico Samorani, già consigliere e candidato sindaco a Santarcangelo – con una lista civica – e in passato consigliere di Forza Italia a Rimini. Ma Samorani non sarà tra i candidati. Non bisognerà attendere ancora molto per conoscere i nomi dei candidati della lista civica della Ugolini in corsa a Rimini: il comitato vuole chiudere la partita entro la prossima settimana.