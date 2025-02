Professori in rivolta al Serpieri: "Meno iscritti, caos su bilanci e gite. Ma la preside ci nega il confronto"

Iscrizioni in picchiata. Progetti fermi. Gite scolastiche nel limbo. Persino il bilancio dell’istituto scolastico non è passato nel consiglio di istituto ed ora si attende il commissario nominato dalla Regione. L’aria si fa sempre più pesante al liceo Serpieri di Viserba, che torna a far parlare di sé con la maggioranza dei professori che esce allo scoperto per lamentare il mancato confronto e i metodi della preside, Francesca Tornatore.

"Vogliamo rompere il silenzio" dicono in una lettera aperta loro, circa 80 degli oltre 120 professori del Serpieri. "Apprendiamo con grande preoccupazione che anche quest’anno le iscrizioni sono calate, e sembra che il prossimo anno potrebbero esserci tre prime in meno rispetto a quest’anno, nonostante il successo degli open day, molto frequentati e apprezzati. Nel giro di due anni (tra settembre 2023 e settembre 2025), il Serpieri, stante questa situazione, passerebbe da 59 a 50 classi, con importanti ripercussioni sull’organico". Se i dati venissero confermati, il calo di iscrizioni sarebbe di circa un terzo, quanto basta a far saltare due classi prime all’artistico e una allo scientifico. "Il secondo dato di fatto che registriamo è la ‘non approvazione’ del programma annuale 2025 da parte del consiglio di istituto. Non entriamo nel merito delle ragioni che hanno portato a tale decisione. Constatiamo solamente che il Serpieri ora si trova in fase di gestione provvisoria’ del bilancio, fatto mai accaduto negli anni precedenti".

La proccupazione ha portato la maggioranza dei prof ad "avanzare, come prevede la normativa, una formale richiesta di convocazione di un collegio docenti. ;a come già accaduto ad ottobre, non c’è stata alcuna risposta da parte della dirigenza, malgrado la norma lo preveda".

Per i professori non si tratta di questioni di lana caprina, ma di sostanza. Come già denunciato dagli studenti a fine novembre, nel corso di uno sciopero autoproclamato dopo le profonde divergenze con la dirigente, anche i docenti lamentano gli effetti del mancato dialogo. "Le gite scolastiche sono affidate a regole che cambiano da un momento all’altro. Molti dei progetti sono bloccati in attesa di indicazioni operative, laddove in altre scuole i medesimi sono già stati attivati. Il regolamento di istituto è spesso disatteso in alcuni suoi punti importanti. E la lista dei nodi irrisolti potrebbe continuare". Insomma: la misura è colma.

"Noi docenti – concludono – desideriamo fortemente confrontarci per trovare e proporre delle soluzioni. Ma se ogni forma di confronto interno è bloccata, allora è giunto il tempo di cambiare la nostra modalità di intervento rendendo pubblico il nostro disagio. Ribadiamo che noi continuiamo e continueremo a svolgere il nostro lavoro quotidiano con senso del dovere e con la passione che ci contraddistingue, per garantire un percorso di formazione di alto livello, come è sempre stato".

Andrea Oliva