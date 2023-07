Profughi a Pennabilli, sindaco nella bufera "Infonde allarmismo e paura del diverso"

È una cascata di reazioni quella che è arrivata a seguito della concitata manifestazione indetta lunedì scorso dal Pd insieme a molti cittadini di Pennabilli con la partecipazione di Libera e Anpi.

Una manifestazione animata da circa un centinaio di persone, non solo pennesi, che hanno protestato vivamente contro l’ordine del giorno sulla "razza", messo poi puntualmente ai voti dal sindaco Mauro Giannini che – così facendo – ha voluto confermare la sua contrarietà all’arrivo dei migranti nel territorio, seppur sostituendo – con un emendamento – il termine "razza" con "nazionalità". Una scelta fatta in ossequio alle "recentissime leggi", come Giannini ha puntualmente precisato in un post su Facebook, aggiungendo anche di "non aver fatto nessun passo indietro. In definitiva è stata aggiunta la possibilità, per i più sensibili, di poter accogliere i profughi in casa propria ma in stretta convivenza con loro e a proprie spese. Ora vedremo quanti tra coloro che hanno disturbato in consiglio comunale se li porteranno in casa".

Orizzonte Comune ha espresso in una nota la sua critica all’operato di Giannini. "Pennabilli è tradizionalmente un luogo votato all’apertura come testimoniano i numerosi episodi che già dagli anni ‘30 hanno portato, ad esempio, all’accoglienza dei i rifugiati albanesi, alla mobilitazione nei primi anni ‘80 nei confronti delle Boat people in fuga dal Vietnam, e ancora l’accoglienza dei bambini Bielorussi in fuga da Chernobyl nel finire degli anni ‘80. Dispiace – continua la nota – che il sindaco infonda allarmismo e paure del diverso, alimentando sentimenti di rabbia e odio nella collettività". Duro il commento di Filippo Sacchetti segretario provinciale Pd: "Giannini vuole cacciare i migranti. Cosa che non è nemmeno nelle sue possibilità giuridiche, ma lui, in sfregio alla Costituzione e alla umana compassione, ha tentato di mettere un’intera comunità contro i 20 nuovi (migranti ndr) arrivati. Lui, primo cittadino del paese di Tonino Guerra, un internato che quando è tornato dal campo era così contento di guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. I tanti ragazzi, giovani, pennesi, hanno dato una nuova speranza alla loro comunità, alla voglia di un futuro diverso, ad uno sviluppo aperto e orgoglioso". Intanto è arrivata anche la dichiarazione del segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani: "Quello che resta è una vicenda che dimostra l’inadeguatezza a governare di una classe dirigente di destra cresciuta a pane e ’padroni a casa nostra’, completamente priva delle nozioni istituzionali che dovrebbero essere la condizione necessaria per chi aspira ad avere ruoli di governo, sia a livello locale che nazionale".

E al coro di reazioni si aggiunge anche Sinistra Italiana: "Tutta la più becera retorica razzista in consiglio comunale. Siamo stati li portando la nostra solidarietà a quei cittadini costretti a subire questa vergogna inaudita". Andrea G. Cammarata