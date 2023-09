Profughi, aumentano gli arrivi. Ma siamo lontani dall’emergenza

L’onda lunga della nuova, ennesima emergenza sbarchi si fa sentire anche a Rimini. Dove l’altra sera sono arrivati "trentadue profughi, provenienti da Lampedusa", precisano dalla prefettura. Si tratta "in gran parte di donne e bambini piccoli, originari del centro Africa, soprattutto la Guinea – aggiungono dall’ufficio territoriale del governo –. Sono stati trasferiti con un pullman, mentre un altro pullman, con trentasei profughi, è arrivato a Ravenna".

I profughi arrivati a Rimini sono stati distribuiti – precisano da Palazzo Massani – sull’intero territorio provinciale, non solo nel capoluogo". Lo scorso fine settimana l’Emilia Romagna ha registrato l’arrivo di circa 750 persone, giunte in tre differenti ’tranche’. Ulteriori trecentoventi profughi, arrivati l’altro pomeriggio in regione, sono stati ripartiti tra le altre prefetture emiliano romagnole.

Tra oggi e i prossimi giorni sono attese altre due ’mandate’ in Emilia Romagna, provenienti da Agrigento e Trapani, ciascuna di cento migranti, dei quali secondo la ripartizione standard alla provincia di Rimini dovrebbero spettarne meno di una decina. Complessivamente, aggiungono da via IV Novembre, attualmente sul territorio riminese sono presenti circa 750 migranti provenienti in gran parte da Nord e Centro Africa e Medio Oriente. Numero al quale vanno aggiunti i 188 profughi ucraini in fuga dalla guerra. Complessivamente dunque qualcosa come 940 persone quelle che risultano presenti nei conteggi ufficiali.

Le cifre continuano a lievitare: nel mese di aprile il numero di migranti accolti nel Riminese era di 568 persone. Solo tre settimane fa il segretario generale dalla comunità Papa Giovanni XXIII, Gianpiero Cofano, aveva parlato della difficoltà a reperire nuove strutture per ospitare i migranti in provincia.

Mario Gradara