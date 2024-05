Profughi in hotel a Rimini? Gobbi nella bufera: raccolta firme per dire no

Rimini, 14 maggio 2024 – Non c’è pace per l’hotel Gobbi. Finito nella bufera nell’agosto del 2022 per via di una raffica di truffe ai danni di ignari turisti (oltre 200 quelli ‘bidonati’) da parte dei gestori di allora, l’albergo di via Siracusa si ritrova ancora una volta nell’occhio del ciclone. Tutto nasce da una petizione lanciata da un gruppo di imprenditori, albergatori e residenti di Marebello preoccupati dalla possibile trasformazione della struttura in un "centro di accoglienza straordinario per migranti".

Un’ipotesi remota, almeno per ora, visto che sulla carta non c’è ancora nulla di definito. Di certo si sa che quest’estate l’hotel Gobbi (che nel frattempo ha cambiato nome, diventando Big) non riaprirà i battenti, dopo che i suoi proprietari hanno deciso di metterlo in vendita. Diversi soggetti avrebbero mostrato interesse, inclusa una cooperativa sociale riminese, Eucrante, che già si occupa di intermediazione culturale e accoglienza in una struttura di Viserba, dove sono ospitate una ventina di donne provenienti da vari paesi dell’Africa con i loro figli.

«La scelta di trasformare eventualmente l’albergo in centro di accoglienza per migranti, potrebbe avere ripercussioni negative sulla nostra comunità e sul turismo locale – spiega Filippo Meneganti a nome di vari albergatori e imprenditori della zona – Non ci possiamo permettere questa situazione. Motivo per cui, certi delle nostre ragioni, ci muoviamo in gruppo e in anticipo. Questa è un’area a forte vocazione turistica dove, oltre al nostro impegno per permettere di migliorare costantemente la qualità con investimenti personali, è stato appena rifatto il lungomare, prossimo alla conclusione dei lavori".

Meneganti ricorda che quello di Marebello è "un quartiere in forte degrado e abbandono, dove sempre più strutture ricettive e attività chiudono per la difficoltà di gestione. Senza voler entrare nella questione della migrazione, facciamo presente che l’uso temporaneo di queste strutture alberghiere marginali per ospitare i profughi non è accettabile". Come ha sempre ribadito anche il Comune di Rimini alla Prefettura. "La conversione dell’albergo – conclude – potrebbe aggravare ulteriormente la situazione favorendo esclusivamente i pochi che fungeranno da filtro per accogliere i migranti in una struttura sicuramente non idonea".

A smorzare le preoccupazioni degli operatori della zona è Alida Paterniani, la presidente della cooperativa Eucrante. "Abbiamo parlato con i proprietari del Gobbi e abbiamo già visitato la struttura – spiega – Tuttavia siamo ancora in una fase molto embrionale, è presto per parlare di una vera e propria trattativa. Ci stiamo guardando intorno e abbiamo preso in considerazione anche altre opzioni. Stiamo valutando la possibilità di attivare un progetto in una struttura adeguata, non limitandoci soltanto all’assistenza di richiedenti asilo, ma riservando degli spazi anche ai lavoratori stagionali o ai soggetti fragili segnalati dai servizi sociali del Comune. La nostra realtà ha vinto un bando e ha all’attivo una convenzione con la Prefettura di Rimini, senza la cui autorizzazione non sarà naturalmente possibile fare nulla, e con la quale dovremo confrontarci per quanto attiene l’individuazione di un immobile idoneo".