Profughi, sale la protesta "Via da Borgo Marina"

"No al nuovo centro di accoglienza straordinaria per migranti aperto a Borgo Marina: aumenta la concentazione di extracomunitari, rende ancora più complicata la loro integrazione". È il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi (che a Borgo Marina abita da sempre), a sollevare il caso del nuovo centro che ospita una trentina di migranti, "anche di diverse etnie". Una situazione che "rende più difficile la loro integrazione nel rispetto delle nostre leggi, aggrava il degrado e snatura l’identità di uno dei quartieri storici di Rimini, diventato un vero e proprio ’ghetto’".

Lo storico consigliere del centrodestra ricorda il centro profughi, è stato aperto lo scorso anno in un immobile di due piani, con due appartamenti acquistato da una cooperativa sociale. Non solo. Riprendendo le recenti proteste – con tanto raccolta di firme tra residenti e operatori di Marebbelo – per la possibile apertura di un nuovo centro profughi (sarebbe l’ennesimo in zona turistica) all’ex hotel Gobbi, peraltro condivise dall’amministrazione comunale, Renzi ritiene "incompatibili queste strutture" nella zone della città dove alloggiano i turisti. La stessa linea sostenuta dall’assessore alla sicurezza, Juri Magrini. "I quattro centri di accoglienza straordinaria immigrati – continua il capogruppo FdI – presenti tra la ferrovia e il mare, da Viserba a Miramare, dovrebbero essere trasferiti in zone più compatibili, nelle quali non possano causare degrado, problemi di ordine pubblico e conseguenze sull’economia turistica locale. Invece, l’anno scorso, a questi si è aggiunto un albergo di 30 camere, in via Praga, trasformato in un centro di accoglienza straordinaria per migranti". Insomma, ’no’ ai profughi per Renzi né in centro storico, né nella zona mare. .

"Apprendiamo ora – conclude – che a Marebello, in via Siracusa, per un albergo di 40 camere (il Gobbi, ndr), è avviata una trattativa di acquisto da una cooperativa sociale, per essere destinato a centro di accoglienza dei profughi. Gli albergataori vicini e gli altri operatori sono legittimamente preoccupati da questi cambi di destinazione, che danneggiano la riqualificazione degli alberghi, l’immagine del nostro turismo, impoveriscono l’offerta e portano degrado". Va ricordato - lo rileva lo stesso Renzi - che la competenza sui centri per i profughi è affidata direttamente, dal ministero degli Interni, alla Prefettura. Per questo il capogruppo di Fd’I auspica che "una condivisione delle informazioni tra la Prefettura e il sindaco".

Mario Gradara