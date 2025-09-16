Profumi di mare tra tradizione e futuro

Il profumo di mare arriva ancora prima della musica, mescolandosi al crepitio delle griglie e al chiacchiericcio allegro di chi stringe tra le mani un cono di alghe fritte. Via Andrea Costa, di solito strada di passaggio, per una sera diventa un porto a cielo aperto: corde, reti e canti marinari scandiscono un ritmo antico, mentre il Mercato Ittico si illumina di luci calde e risate. Camminando tra gli stand della seconda edizione di Cattolica Street Fish, non si ha l’impressione di assistere a un semplice evento gastronomico, ma di essere accolti in una comunità che ha scelto di raccontarsi attraverso i suoi sapori.

All’apertura ufficiale già la folla è tanta: famiglie, turisti incuriositi, pescatori con le mani che sanno di sale. A stringersi attorno alla Casa del Pescatore, che festeggia i 95 anni di cooperativa, ci sono anche le istituzioni: l’assessore regionale Alessio Mammi e la sindaca Franca Foronchi percorrono la strada tra strette di mano e selfie, accanto ai rappresentanti di Legacoop. È un orgoglio condiviso, quello che traspare dalle parole del direttore Nicola Tontini: "Tutto quello che vedete qui – dice indicando i banchi – viene dal nostro mare e dal nostro lavoro. Oltre mille persone hanno assaggiato i piatti: più di 400 chili di pesce serviti. Il senso di appartenenza è ciò che conta di più".

Accanto alle ricette della tradizione – la rustida di pesce azzurro che sfrigola sulle piastre e le vongole fumanti servite a ritmo serrato – ci sono le sorprese: la Liza fumé di Ecopesce che profuma di legna, la piadina alle alghe con sardoncini marinati che incuriosisce e conquista, i coni di alghe fritte di Itaca che spariscono in pochi minuti. Le file agli stand diventano occasione di chiacchiere: c’è chi racconta la storia del nonno pescatore, chi ricorda quando il mercato del pesce era il cuore economico della città.

Dentro al Mercato Ittico, le aste vengono spiegate ai visitatori come fossero spettacoli teatrali, e una piccola mostra ripercorre un secolo di pesca cattolichina. Nella sala illuminata solo da qualche candela, i canti marinari dell’associazione La Canta creano un’atmosfera sospesa, autentica: un richiamo alle radici che emoziona anche i più giovani. "La cooperazione è radici e futuro – ricordano Mirco Bagnari e Giorgia Gianni di Legacoop Romagna –. Solo lavorando insieme possiamo preservare identità e tradizione, innovando al tempo stesso".

Guardando le mani intrecciate dei pescatori e il sorriso dei bambini che assaggiano il loro primo sardoncino, il messaggio è chiaro: Cattolica Street Fish non è solo un evento di successo, ma una dichiarazione d’amore per il mare e per la comunità che lo vive. Il 2026 è già atteso, ma tra il sale sulla pelle e le luci che tremano sull’Adriatico, il futuro sembra già qui.