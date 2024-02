Progettare il territorio del futuro. Concorso per gli studenti delle superiori

Nuove opportunità per esprimere sensibilità, creatività e ingegno, all’insegna dell’ambiente, con il concorso di idee Progetta il tuo territorio per il futuro, organizzato dall’Università di San Marino e rivolto agli studenti delle scuole superiori. A decretare il miglior progetto sarà una giuria composta da accademici e rappresentanti della scuola superiore di sammarinese, dell’Ufficio pianificazione territoriale e per l’edilizia, dell’ordine degli ingegneri e architetti, dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici, della segreteria di Stato per l’Istruzione e per il Territorio. Gli elaborati andranno consegnati entro il 31 ottobre.