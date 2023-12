Progettata la sistemazione delle banchine

La giunta di Rimini approva il progetto per il ripristino e ,la messa in sicurezza dei percorsi pedonali lungo le banchine del porto canale. Un intervento programmato dopo gli eventi meteorologici dello scorso maggio che hanno colpito la Romagna e causato danni anche alle banchine laterali. La tracimazione del Marecchia aveva causato ingenti danni alle banchine nel tratto compreso tra il Ponte di Tiberio e il ponte della Resistenza. A causa delle acque del fiume in piena erano state depositate sulle banchine quantità di fango e limo, causando il danneggiamento di alcune porzioni di pavimentazioni. Inoltre, si erano verificati danni a chiusini e sotto-servizi, alle attrezzature e agli impianti di servizio. Il progetto avrà un costo stimato di circa 90mila euro. A seguito degli eventi di maggio, la Regione a giugno aveva richiesto ai Comuni alluvionati una prima ricognizione dei fabbisogni relativi alle spese e ai danni, a cui il Comune di Rimini aveva risposto trasmettendo un primo elenco dei danni al patrimonio pubblico. In questo prospetto figurava, fra gli altri, anche questo intervento, approvato dalla giunta con progetto esecutivo.