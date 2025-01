"Progetti delle pmi, bandi per 5,4 milioni"

Dal nuovo bando sulla doppia transizione destinato a progetti di aggregazioni di imprese all’impegno per Università e montagna. Il consiglio della Camera di commercio della Romagna vara il bilancio di previsione 2025, che stanzia oltre 5,4 milioni per una serie di iniziative a sostegno del sistema imprenditoriale del territorio delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Gli ambiti di intervento vanno da innovazione e digitalizzazione al turismo, dall’internazionalizzazione delle imprese allo sviluppo delle competenze, fino al sostegno al credito. In particolare, a digitalizzazione e a sostenibilità ambientale è dedicato il bando "Doppia transizione", che si aprirà il 18 marzo con uno stanziamento di un milione per progetti sviluppati attraverso processi di innovazione aperta, responsabile, trasformativa. Il contributo massimo concedibile va da 100mila euro per gruppi di dieci imprese a 400mila per aggregazioni di oltre venti. La Camera, idce il presidente Carlo Battistini (foto), "intende incentivare progetti che coinvolgano pmi nella capacità di interpretare il mercato per mezzo dei dati e di trasformarli in valore per l’impresa, superando la logica del voucher".