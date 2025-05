Progetti per l’Africa. Incontro con Lugli

L’Africa è vicina, più di quanto si pensi, ma per aiutarla davvero va resa più autonoma e autosufficiente, diffondendo più conoscenza e cultura. Proprio per fare luce sulle tante dinamiche di un continente complesso, il dottore cattolichino Maurizio Lugli, negli ultimi 20 anni sostenitore di numerose iniziative di volontariato in Tanzania, terrà una conferenza pubblica a Cattolica, questa sera (ore 20,30) nel salone congressi dell’hotel Kursaal, dal titolo ‘La nostra Africa. Resoconto di vent’anni di esperienze africane e presentazione dei nuovi progetti di Cattolica per la Tanzania’. Si parlerà anche dell’amicizia e profonda collaborazione con il sacerdote africano, divenuto ora vescovo, Beatus Urassa: "Grazie a lui abbiamo potuto realizzare un progetto di riforestazione e di utilizzo ottimale di circa 300 ettari nella diocesi di Sumbawanga" dice Lugli.