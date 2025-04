Progetto hub urbani. Tre Comuni in gioco: "Commercio vitale"

Rimini, Riccione, Cattolica. Tre Comuni e sette hub urbani di prossimità che sul territorio provinciale hanno già bussato alla porta della Regione Emilia-Romagna per chiedere i finanziamenti dei progetti volti a sostenere il commercio di vicinato. Nello specifico, Rimini e Riccione sono stati infatti già finanziati, mentre a stretto giro di vite uscirà anche un nuovo bando regionale per finanziare gli altri studi di fattibilità. Un risultato che viene accolto con favore da Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. "L’Emilia-Romagna ha messo in campo importanti risorse per sostenere il commercio di vicinato, cuore pulsante delle nostre città e dei nostri borghi – considera l’ex sindaca di Santarcangelo –. Con oltre 15 milioni di euro destinati agli hub urbani e di prossimità, stiamo investendo per rivitalizzare i centri storici e le aree periferiche, con un focus particolare anche sulle piccole realtà delle aree interne della provincia di Rimini". "Il commercio di vicinato sta affrontando una sfida importante in un’epoca digitale – considera ancora Parma –, con l’avvento dell’e-commerce e la pressione sugli affitti, ma è fondamentale che tutti, insieme, continuiamo a sostenere i nostri negozi e i dipendenti che rappresentano veri e propri presidi di comunità e di socialità. Questo è particolarmente evidente nelle aree più lontane dalle grandi città, dove i negozi sono fondamentali per mantenere viva la coesione sociale". Nella provincia di Rimini appunto i Comuni a presentare domanda in Regione sono stati 3, e 7 gli hub. "Dopo gli studi di fattibilità già finanziati nel 2024, abbiamo stanziato risorse aggiuntive per garantirne di ulteriori – specifica la consigliera regionale –. Entro la fine dell’anno uscirà un bando regionale al quale i Comuni potranno concorrere per lo sviluppo degli hub, un volta definiti i criteri e le modalità per la partecipazione". "Un ottimo risultato – lo ha definito l’assessore regionale al Commercio Roberta Frisoni – considerato che siamo all’avvio di un percorso a cui siamo certi anche altri Comuni potranno aderire".