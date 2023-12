Progetto per un maxi corridoio verde

Santarcangelo ha una (bella) idea verde in testa. Capace di far crescere una "foresta" in città e ridurre di conseguenza la superficie impermeabile clementina. Il progetto fresco di approvazione dalla Giunta comunale interesserà un’area complessiva di 70.000 metri quadrati tra spazi verdi e parcheggi della zona artigianale e prevede l’eliminazione di 5.400 metri quadri di superficie impermeabile – sostituita con cemento drenante (3.156 mq) o verde pubblico (2.248 mq) – con una riduzione totale del 30%, e la messa a dimora di ben 1.560 arbusti di due metri di altezza. "Le misure previste dal piano hanno principalmente l’obiettivo di creare dei ‘carbon sink’, ovvero microambienti in grado di assorbire l’anidride carbonica e interrompere le isole di calore con aree in grado di contribuire all’abbassamento delle temperature: si prevede una riduzione annua di 42 tonnellate di Co2" afferma la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Pamela Fussi.

L’ambizioso piano è diviso in due macro interventi. Il primo riguarda la riqualificazione di sei parcheggi (vie del Gelso, del Tiglio, del Progresso, Gronda Est e del Grano). Il secondo è una vera e propria operazione di riforestazione urbana che riguarderà le aree verdi (al momento incolte) nelle vie del Tiglio, Emilia, Tosi, Bornaccino, Gronda e Gronda Est. L’intervento costa quasi 1 milione e 200mila euro ed è stato candidato al bando regionale per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture verdi in aree urbane e periurbane con l’obiettivo di intercettare circa 850.000 euro di finanziamento. La restante quota di circa 325.000 euro sarà invece finanziata dal Comune con risorse proprie. Ma l’intervento verde verrà realizzato solo se ammesso al contributo regionale.