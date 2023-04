"Progetto sbagliato, ora il Comune ci ascolti"

Auto sul lungomare di Viserba a tutte le ore del giorno, tolta la sera quando cade il divieto. Arredi rotti e confusione. "Purtroppo ci troviamo a gestire un lungomare pensato in modo non coretto - spiegano dal comitato Viserba punto e a capo -. E la cosa diventa complicata". Con la Pasqua è entrata in vigore la ztl sul lungomare della zona nord. Per il momento il Comune ha parlato di periodo transitorio prima che i divieti si trasformino in sanzioni vere e proprie. Niente mano pesante, ma prima o poi la stagione dei controlli e delle verifiche quotidiane arriverà. Intanto il passaggio dei veicoli sta rovinando l’arredo, cosa che costringe ad una manutenzione e nuove spese. "Noi non ci stiamo a condividere il concetto reso sulla stampa che la costosa manutenzione, per il nuovo lungomare di Rimini Nord, sia a causa del passaggio delle auto - spiegano dal comitato -. Infatti se guardiamo alla quantità di pass dati e alla quantità di categorie che possono transitare sul lungomare arriviamo a numeri molto, molto alti. Dunque la pista veicolare doveva essere progettata per il traffico dei mezzi. Invece è molto stretta, per cui è facile sconfinare sul marciapiede a raso. Poi è piena di ‘chicane’, con fioriere incorporate, che inevitabilmente vengono sormontate dai mezzi più larghi". Insomma difetti di progettazione per una zona che secondo il comitato è diversa da quella della zona a sud del porto. "Qui ci sono non solo attività commerciali, ma anche farmacie e ambulatori medici. In altre parole c’è una utenza di cui va tenuto conto. Questo alto costo di manutenzione non può essere addebitato, a nostro parere, al passaggio degli automezzi, che era previsto, ma ad un progetto non idoneo e, probabilmente, ad una esecuzione finale delle finiture non strettamente perfetta". Ma il lungomare c’è e indietro non si torna, quindi va gestita la situazione. "Ci auguriamo che il dibattito sulla Ztl possa incanalarsi su indicazioni e proposizioni verosimili. Attendiamo, da giorni, un appuntamento richiesto al Sindaco per esternare i suggerimenti che ci provengono dai cittadini e dagli operatori".

a.ol.