Progetto scuola al Castello degli Agolanti

Si è aperta giovedì al Castello degli Agolanti la rassegna finale del progetto ‘Riccione scuola beni naturali ambientali e culturali’ che racconta 41 anni di storia. Il progetto è stato realizzato in co-progettazione con la società cooperativa Il Gesto, ed ha coinvolto le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tra gli appuntamenti in cartellone fino al 28 maggio ci sono la mostra finale dei progetti educativi, gli incontri con gli esperti, le iniziative per le scuole, aperte alla cittadinanza.