Promhotels, Cesare Ciavatta lascia e passa il testimone al figlio Andrea

Cambio la vertice in Promhotels. Cesare Ciavatta ha deciso di non puntare più alla presidenza. Così il consiglio nominato nelle settimane scorse ha scelto Andrea Ciavatta, figlio di Cesare e attuale vicepresidente di Federalberghi, quale successore.

Oggi la cooperativa conta circa una settantina di associati, ma ha un fatturato di tutto rispetto che tra soggiorni e servizi arriva a circa 8 milioni di euro. Numeri ben diversi dai periodi difficili attraversati alcuni anni fa. Per le votazioni si sono presentati una ventina di soci e una decina erano le deleghe, ma alla fine non ce stato bisogno di battaglie all’ultimo voto visto che su sei consiglieri eleggibili per il consiglio, erano sei i candidati. Ad essere stati eletti sono i riconfermati Cesare Ciavatta, Andrea Ciavatta, Claudio Montanari e Rodolfo Albicocco. Mentre le due nuove entrate sono Tommaso Berni e Marco Righetti che prendono il posto di Bruno Bianchini e Alessandro Tura. Nel primo consiglio riunito per eleggere il presidente, Cesare Ciavatta ha deciso di passare la mano dopo una presidenza durata un paio di decenni. Un lungo periodo nel quale si è speso per rilanciare la cooperativa anche in periodi non semplici. Oggi gli succede il figlio Andrea che avrà come vice presidente Tommaso Berni. "Proseguiremo con il lavoro fatto – dice il presidente - puntando molto sulla collaborazione tra la cooperativa e Federalberghi. Uno dei temi più importanti rimane quello legato ai congressi, che riteniamo debba mantenere una gestione riccionese. Andrà potenziato anche il comparto sportivo e sono convinto che sia necessaria una maggiore collaborazione con la Polisportiva".

a.ol.