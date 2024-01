PromoPharma, brutto stop

Nella serie B di volley maschile, la PromoPharma torna da Potenza Picena senza punti. Una sconfitta piuttosto fastidiosa contro una diretta concorrente alla salvezza. "In una partita giocata punto a punto la differenza l’hanno fatta la battuta e la nostra imprecisione in attacco – ha spiegato coach Marco Ricci – I nostri avversari ci hanno messo in difficoltà con il fondamentale della battuta mentre noi abbiamo sbagliato tantissimo e non siamo stati neanche continui nei nostri attacchi. E Potenza Picena è stata brava a "brekkarci" sui nostri errori. Giusto nel secondo set abbiamo giocato sui nostri standard. Nel terzo eravamo sopra 22/18 ma in quel momento abbiamo subito una serie di battute che ci hanno messo in difficoltà". Tabellino PromoPharma. Rondelli 2, Benvenuti 18, Zonzini 5, Marcovecchio 11, Frascio 23, Bernardi 7, Rizzi (L1), Ricci, Kiva. N.E.: Paganelli, Carigi, Muccioli, Bacciocchi (L2). Ace 2. Battute errore 16. Muri punto 8. All. Ricci.